Les USA, une démocratie malade

Quiconque jette un coup d’oeil aux 27 amendements de la vieille constitution américaine de 1791, qui servent de charte des droits aux citoyens américains, sera surpris de constater que cette supposée charte n’a rien à voir avec nos chartes canadienne ou québécoise.

Ces amendements-là ont été adoptés pêle-mêle, à différents moments, au gré des évènements qui ont ponctué l’histoire des États-Unis. Quel désordre ! Et à maints égards, cette supposée charte est incomplète, imprécise et dépassée.

Ainsi, le vrai scandale n’est pas seulement en matière de grossesse, la Cour suprême des États-Unis venant de renverser un arrêt que cette même cour avait rendu il y a 50 ans. Le scandale est plutôt qu’elle n’a trouvé aucun fondement constitutionnel au droit qu’aurait une femme d’interrompre sa grossesse. Et, contre l’avis de tous les progressistes, je serais tenté de lui donner raison.

Dans le passé, des juges progressistes ont travaillé très fort pour donner une interprétation moderne aux droits de la personne énoncés dans ces amendements. Ils ont étiré la sauce au maximum, allant même jusqu’à faire dire aux textes, considérés par plusieurs comme sacrés, ce qu’ils ne disent pas.

Il ne faut pas chercher ailleurs la raison de la politisation des juges en matière de droits de la personne, pas plus que celle de leur nomination. On ne peut s’étonner non plus que les groupes de pression ont fait de cette supposée charte un jouet politique sujet à toutes les passions.

La vérité toute plate est que cette supposée charte est désuète. Se trouvera-t-il, dans ce pays-là, un homme ou une femme d’État ayant suffisamment la confiance du peuple américain pour entreprendre ce grand chantier, qui consiste à doter les États-Unis d’Amérique d’une charte des droits moderne, la plus complète et la plus précise possible, de manière à couper court, autant qu’il se peut, à la politisation des tribunaux et de ses juges en matière de droit de la personne ?

Il est inconcevable que le pays démocratique le plus riche au monde soit la risée des autres pays démocratiques et modernes en cette matière.