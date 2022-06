Suprême déconnexion

Un jour sombre pour les États-Unis que ce 24 juin 2022. Les très conservateurs juges à la Cour suprême nommés par Donald Trump, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney-Barrett, ont pesé dans la balance, ce qui a mené à la décision d’invalider l’arrêt Roe v. Wade, lequel garantissait aux femmes le droit d’interrompre une grossesse non désirée depuis 1973. Il s’agit ici du retrait d’un droit fondamental dans les États où l’interdiction prévaudra. Les victimes de cette tragique décision seront souvent des femmes économiquement défavorisées, violentées de même que des adolescentes.

Rappelons que, le 23 juin, les six juges conservateurs ont invalidé une loi de l’État de New York qui, depuis plus d’un siècle, imposait des limites au port d’une arme de poing dans l’espace public. Cette abrogation s’est faite contre l’avis de leurs trois collègues démocrates. Dans l’intérêt de la majorité populaire, il serait impératif de réviser la composition de cette Cour. Une solution proposée en 2021 par quatre sénateurs démocrates consisterait à faire passer de 9 à 13 le nombre de juges de la Cour suprême. Cette solution semble difficile à appliquer, car elle exigerait l’approbation de 60 sénateurs sur 100. Toutefois, vu qu’une nette majorité d’Américains est favorable au libre choix en matière d’avortement de même qu’en matière de contrôle des armes à feu et vu que le nombre de juges à la Cour suprême n’est pas inscrit dans la Constitution, cette « stratégie » semble être une des seules qui puissent répondre aux aspirations de la majorité. La durée des mandats des juges pourrait aussi être limi-tée. La démocratie n’en sortirait que grandie.