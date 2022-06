Mon engagement dans le dossier du tramway

Depuis le début de l’année 2022, en suivi à l’élection d’une nouvelle équipe d’élus à l’Hôtel de Ville de Québec, j’ai clairement partagé mes doutes et ma vision au sujet du projet de tramway, qui continue d’avancer malgré le manque flagrant d’acceptabilité sociale.

Après l’avoir analysé en profondeur et sous toutes ses coutures, je demeure convaincue que la réalisation du projet de tramway porté par le nouveau maire de la ville serait une catastrophe majeure sur les plans environnemental, urbain, social et financier. Je considère qu’à l’instar de ce qui s’est passé récemment avec le REM de Montréal, la Ville de Québec a besoin d’un temps d’arrêt pour consulter véritablement sa population dans le but d’analyser toutes les options et de faire le choix du meilleur projet, au meilleur coût pour notre Ville.

Quoique j’encourage et soutienne toutes les initiatives et les voix citoyennes qui s’expriment pour de nombreuses bonnes raisons que je partage, je tiens à préciser que je ne fais partie d’aucun comité de citoyens en particulier, que je ne finance aucun recours juridique et que je ne serai candidate pour aucun parti politique dans le cadre des prochaines élections provinciales. J’ai rencontré plusieurs citoyens et groupes de citoyens, mais mon action s’exerce de manière totalement indépendante et non partisane.

Ma position est claire et connue publiquement, je m’exprime régulièrement et ouvertement sur ma page Facebook publique, dans d’autres médias et réseaux sociaux. J’entends poursuivre mon travail de sensibilisation, en espérant que Québec se donne une pause pour réfléchir et faire mieux. La beauté de notre ville n’a pas de prix. Préservons nos arbres centenaires, notre patrimoine urbain et surtout, demandons des comptes quant à la facture finale du projet de tramway, que les citoyens de Québec, d’aujourd’hui et de demain, auront toutes et tous à payer tôt ou tard.