S’occuper de ses pistes

La Ville de Montréal annonçait récemment un budget de 17 millions de dollars pour bonifier son réseau cyclable. On peut discuter de l’ampleur relative de la somme au regard des besoins, mais une chose me semble claire : une fois que le réseau est construit, la Ville ne protège pas bien son investissement sur le plan de l’entretien et de la législation. D’une part, à l’image du réseau routier, on y trouve rapidement nids-de-poule et bouches d’égout affaissées, notamment en raison de la localisation en bordure de rue. Cette situation est dangereuse pour les vélos, des véhicules légers sans suspension.

D’autre part, en raison de l’inapplication de la réglementation existante, les pistes deviennent progressivement un espace fourre-tout où on laisse circuler n’importe quoi, des planches à roulettes zigzagantes aux rapides engins électriques [...]. Par ailleurs, le stationnement des voitures et des camions de livraison dans les pistes, qui renvoie les cyclistes dans le trafic duquel les pistes sont censées les protéger, n’est que rarement sanctionné.

En réalité, nos pistes dites « cyclables » sont plutôt un espace de chaussée à usage alternatif dans lequel les cyclistes peuvent circuler s’il est libre. Rien pour rassurer les cyclistes hésitant à adopter le vélo comme moyen de transport…