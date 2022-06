Manque de personnel…

À voir en vidéo

On n’entend plus que ça ! Et pas seulement au Québec. Dans tous les secteurs : la santé, l’industrie, les services. Chaque pays va chercher ailleurs des candidats à l’ immigration pour pourvoir les postes vacants. L’Allemagne recrute des médecins et des infirmières par milliers en Roumanie, en Bulgarie… La France en Algérie, au Maroc… Le Maroc en Europe de l’Est… Le Québec en France, la Bulgarie en Asie, etc. Chaque pays espère combler ses besoins en dépouillant les autres. Ça ne marche pas, et pas plus pour le Québec. Il manque du personnel pour faire tourner le monde (occidental) toujours plus vite et à plein régime. Et si on cessait de vouloir aller plus vite ? Arrêtons la croissance. Arrêtons d’en vouloir toujours plus. Gérons la stabilité et, pourquoi pas, la décroissance. Nous ne nous en porterons que mieux. Et la planète aussi. On peut rêver…