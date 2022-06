À voir en vidéo

Quel est le vrai but de François Legault , qui tantôt s’active à faire vibrer la fibre nationaliste des Québécois pour ensuite affirmer que non, il n’y aura pas de consultation du peuple quant à son avenir ? Quel est le but de sa requête auprès de Justin Trudeau pour le contrôle de l’ immigration francophone, alors qu’il sait d’avance que c’est peine perdue ? D’une main il flatte et de l’autre il râpe. La remise de 500 $ de nos deniers aux Québécois ressemble dangereusement à une vente au rabais. On donne en vue de recevoir, bien que ce qu’il y a à recevoir, soit l’adhérence d’une nation à son parti, vaille tellement plus que le présent offert. Et un frigo vaut maintenant au moins 1000 $. Oui, vous aurez gagné votre pari, M. Legault, mais le Québec aura-t-il gagné au change ? Serez-vous aussi généreux et aussi ardent à défendre notre droit d’exister et de légiférer selon nos valeurs ou cela ne durera-t-il que le temps d’une élection ?