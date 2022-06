Au nom de la bonne conscience des faiseurs de guerres

Une des inventions les plus subtiles des temps modernes est sûrement celle des crimes de guerre. Qu’est-ce que c’est que cette histoire de crime de guerre ? Comme si la guerre elle-même, toutes les guerres, n’était pas un crime ?

Mais les faiseurs de guerres ont inventé cette absurdité comme pour se donner bonne conscience : on pourra faire la guerre, mais à certaines conditions qui respecteront tout de même les civils, les femmes et les enfants. […] Comme si les guerres se faisaient loin des peuples, dans des lieux où il n’y a ni civils, ni femmes, ni enfants. Comme si les guerres ne se passaient qu’entre soldats ! […] C’est d’ailleurs ce que s’évertue à exprimer le coquelicot blanc face au coquelicot rouge, qui s’entête à rendre hommage aux soldats qui ont donné leur vie pour sauver la patrie. Mais les civils, les femmes et les enfants n’ont rien donné, eux. Ils ont tout simplement perdu leurs biens, leur santé et leur vie dans de malheureuses circonstances collatérales.

Pour prouver au monde qu’on est bien intentionné, on punit de temps en temps un pauvre petit soldat qui a tiré sur un civil. Je sais, on a aussi déjà puni et on veut encore punir des dirigeants qui font de méchantes guerres. Mais d’autres font de « bonnes » guerres et personne ne les accusera de quoi que ce soit, car c’est bien connu qu’ils font la guerre pour notre bien.

Vous aurez compris que derrière mon texte se cache ce jeune homme russe de 21 ans qui devra passer le restant de ses jours en prison pour démontrer au monde entier que tout de même, la guerre, ce n’est pas une raison pour faire n’importe quoi ! Et gare à vous, car nous avons maintenant un Tribunal pénal international qui traite des crimes de guerre et qui punit ceux qui font fi des règles établies. La belle affaire !