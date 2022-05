Pessimisme climatique

Les ministres responsables des dossiers climatiques des pays du G7 ont réussi à s’entendre aujourd’hui à Berlin pour décarboner la majorité de leurs secteurs électriques « d’ici 2035 ». Pour ce faire, les sept États, dont le Canada, le Japon et les États-Unis, comptent « soutenir l’accélération de la sortie mondiale du charbon » et « développer rapidement les technologies et les politiques nécessaires à la transition vers une énergie propre ».

Je pense qu’il faut s’en prendre en priorité aux plus grandes sources de pollution dans le monde : le pollueur numéro 1, c’est la Russie avec sa guerre, les explosions et le carburant de son armée, ses centrales au charbon avec la Chine, l’Inde qui a un tarif privilégié des énergies fossiles de la Russie. Ces trois pays n’en ont rien à faire de l’écologie et polluent la planète. L’aviation reprend de plus belle et pollue, tout ce qui navigue sur les mers avec le pétrole, vous en faites quoi de ça ? Le carburant pour les armées du monde, les fusées ? Il y a aussi la déforestation en Afrique, au Brésil, avec la température qui augmente, des feux de forêt se développent et contribuent au CO 2 .

Je pense que le point de non-retour sera bientôt atteint et que ce ne sera pas drôle bientôt. Je suis très pessimiste. Ceux qui aimeraient réduire l’empreinte carbone sont si peu que, même s’ils étaient en mode zéro émission, cela ne changerait pas grand-chose.