Du classique en français, SVP!

Je suis de la génération qui écoute la radio à la radio, et j’aime la musique classique. Durant le jour, il n’en reste qu’à CBC, commentée en anglais. Quelqu’un peut-il m’expliquer pourquoi, pendant la journée, à la radio publique, financée par nos impôts, on diffuse de la musique classique only in English ? […] La musique a beau être un langage universel, j’aimerais entendre parler de Mozart, de Berlioz ou de Chopin dans ma langue. Même l’opéra du samedi présenté en français a été relégué à la diffusion en soirée. Pourtant, combien de musiciens classiques disent avoir découvert leur art à la radio, souvent le seul moyen d’y accéder pour nombre d’enfants ? En passant, merci à RVM, une station privée partiellement financée par des dons, qui nous offre encore ce plaisir à certaines heures. J’ose espérer que, dans ma langue maternelle et dans mon pays, quand il est question de culture, je représente davantage qu’une cote d’écoute

