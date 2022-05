Morts sous les coups de feu d’un tireur fou

Je demeure toujours estomaqué quand j’apprends qu’un tireur fou a abattu froidement des enfants vulnérables dont le seul « crime » est de s’être trouvés à l’endroit choisi par le tueur au moment où il a décidé d’accomplir son geste ignoble. Près d’une décennie après la terrible attaque de l’école Sandy Hook, à Newtown, au Connecticut, survenue en 2012, la tuerie de l’école primaire Robb, à Uvalde, au Texas, à environ 140 kilomètres à l’ouest de San Antonio, a causé la mort de 19 enfants et de deux enseignants.

Le massacre de jeunes enfants est un autre moment horrible pour un pays marqué par une série presque incessante de massacres dans les écoles. Et les perspectives d’une réforme de la réglementation nationale sur les armes à feu, encore aujourd’hui, 10 ans plus tard, n’ont pas bougé d’un iota depuis l’attaque à l’école Sandy Hook.

Et pourtant, l’année dernière, la Chambre des représentants a adopté deux projets de loi visant à étendre les contrôles d’antécédents pour les achats d’armes à feu. L’un de ces projets de loi aurait comblé une faille dans les ventes privées et en ligne. L’autre aurait prolongé la période de vérification des antécédents. Les deux projets sont restés bloqués au Sénat.

Les défenseurs des armes à feu évoquent continuellement le même argument : le problème n’est pas l’arme à feu, mais celui qui se trouve derrière elle. Mais comment un détraqué peut-il se procurer une arme à feu sans coup férir, la pointer sur des enfants et perpétrer froidement son crime ?

À l’époque, le président Obama s’est battu bec et ongles contre la possession abusive des armes à feu. Il a perdu son combat. La possession d’armes à feu semble ancrée dans l’ADN des Américains, et tant et aussi longtemps que le vent ne changera pas de direction, nous assisterons malheureusement à des massacres d’enfants qui n’atteindront jamais l’âge de posséder une arme à feu… comme leur père. Triste et macabre scénario !