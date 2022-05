Pauvres États-Unis!

Une autre horrible tuerie aux États-Unis. Au Texas, impliquant surtout de jeunes enfants. Mais comment se fait-il que cette Amérique n’arrive pas à mettre fin à ces drames ? Pourquoi cette incapacité de contrôler tant soit peu la vente et la possession d’armes de tous calibres ? Rien à faire : aucun président ne semble capable de faire adopter des lois qui imposeraient un certain contrôle. Oui ! La société américaine et ses institutions sont vraiment bloquées, incapables de protéger leurs enfants. Tout cela est si triste.

Est-ce là une manifestation d’une certaine décadence ? Ce dernier mot doit être utilisé avec prudence, mais je crois bien qu’il faut l’employer ici pour décrire la réalité. Faudra-t-il toucher le fond du baril… américain pour espérer que les choses changent ? Je crois, hélas, que oui. Toute civilisation est mortelle, et une autre inexorablement lui succède. Ainsi va l’Histoire depuis toujours. Le « rêve américain » est en train de disparaître sous nos yeux.