Quoi ? On a remis à Yves Michaud la médaille de l’Assemblée nationale ? Cet Yves Michaud que l’Assemblée nationale a blâmé à tort il y a plus de vingt ans, pour des propos qu’il n’a pas tenus ?

On trouve le temps de lui remettre une médaille, mais pas le temps de s’excuser et de faire réparation ? Et on ajoute que Monsieur Michaud est atteint de la maladie d’Alzheimer et qu’il ne saisit peut-être pas tout ce qui se passe autour de lui.

Quel manque de respect ! Quelle honte ! Quelle hypocrisie ! Quelle injustice !