François Blais, une voix inimitable

C’est avec un grand chagrin que j’ai appris le départ de l’auteur François Blais.

J’ai cru à tort que la foisonnante œuvre du Grand-Mérois continuerait à s’accroître indéfiniment, semblable aux interminables digressions caractéristiques de ses romans.

Son style maîtrisé et sa grande érudition étaient paradoxalement employés à décrire le trivial et le quotidien. Or, sous cette banalité apparente perçait une grande sensibilité, ainsi qu’un sens de l’humour unique.

Sa voix inimitable nous manquera beaucoup.