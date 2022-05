Soutien des étudiants diplômés

Le Devoir du 13 mai (« Chercheurs et étudiants riches en savoir, pauvres en revenus ») souligne avec pertinence le sous-financement des étudiants aux cycles supérieurs. Toutefois, l’augmentation des bourses n’est pas la seule solution. Les chercheurs, professeurs et superviseurs ont aussi une responsabilité de compléter en partie le soutien des étudiants. Durant les années 2003-2013, j’ai eu le privilège de superviser quatre ou cinq étudiants diplômés chaque année. Pour moi, il fallait compléter leur soutien à au moins 25 000 $ par an à la maîtrise et 35 000 $ au doctorat, en plus de leur offrir la chance de participer à des conférences. […] Par ailleurs, certains directeurs de recherche ont tendance à recruter trop d’étudiants diplômés, diluer l’encadrement et parfois former trop de personnel hautement qualifié dans certains domaines. Oui, pour des bourses plus généreuses, sans oublier la grande responsabilité des superviseurs à fournir un excellent encadrement […].

