Le portefeuille

Monsieur Legault, en tant que politicien, a compris que tous les contribuables ont un portefeuille. Ce n’est pas tous les citoyens qui ont un enfant qui a besoin de soins. Ce n’est pas tous les citoyens qui ont des problèmes de santé physique ou mentale. […] Ce n’est pas tous les citoyens qui ont des problèmes pour se loger convenablement. Les organismes communautaires tenus à bout de bras par des bénévoles et des employés dévoués et mal payés, qui s’en soucie vraiment ? Sûrement pas ce gouvernement. Ce gouvernement de comptable a comme priorité l’épaisseur du portefeuille. […] Il y a des politiciens et des hommes et des femmes politiques. Monsieur Legault fait partie de la première catégorie.

