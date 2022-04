Un grand Québécois

Dès l’annonce du décès de Guy Lafleur, les ondes radio, télé et les réseaux sociaux ont été inondés de témoignages dont le dénominateur commun était : la générosité et l’accessibilité de ce géant du hockey.

En 1979, après un long conflit de travail, Radio-Québec (l’ancêtre de Télé-Québec) voulait relancer sa programmation. Claude Sylvestre, alors vice-président de R-Q, m’avait offert de quitter Radio-Canada pour venir collaborer à la relance de la jeune station de télévision, encore mal connue du public. On mit rapidement en ondes un talk-show d’affaires publiques, Studio 1.

Nous avons un jour eu l’idée d’y inviter Guy Lafleur, tout en sachant que cette grande vedette n’avait rien à gagner à venir converser avec un animateur inconnu dans une station de télé plutôt discrète. Erreur !

Monsieur Lafleur accepta rapidement l’invitation et me permit de vivre un beau moment de ma vie professionnelle alors que, pendant la vingtaine de minutes que dura l’entrevue, il ne cessa d’aller au-delà de mes questions. Je sentis qu’il avait du plaisir à communiquer avec nos trop peu nombreux téléspectateurs. À la fin de l’émission, je l’ai remercié d’avoir accepté notre invitation. Il me répondit, en me tutoyant comme si on se connaissait : « Tu sais, c’est Radio-Québec [il insistait sur le mot Québec]. Et le Québec, c’est ma patrie. »

Lorsque j’entends maintenant les témoignages de ceux et celles qui l’ont rencontré, je retrouve le témoignage d’un homme qui n’a jamais oublié ses racines et dont l’humilité naturelle et le franc-parler reflètent l’identité de ceux et celles qui peuplent le Québec.