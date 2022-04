La suite en Ukraine

Plus d’un million de réfugiés ukrainiens ont décidé de retourner au bercail. Certains avec leur famille, d’autres en solo. Ils reviennent après avoir vécu l’horreur. Après avoir vécu l’exil. Ils reviennent malgré ce qui les attend. Car ils savent très bien ce qui les attend. Pourquoi ? Car la plupart d’entre eux veulent contribuer à l’effort de guerre. Ils voient leurs compatriotes combattre vaillamment.

Aujourd’hui, 20 avril 2022, un sergent de l’armée ukrainienne posté à Marioupol a lancé un appel à l’aide. Cet homme sait pertinemment que les mots qu’il prononce seront peut-être ses derniers. Il appelle à l’aide, car malgré tout le courage, malgré toute la vaillance, l’ennemi est trop grand.

Pendant ce temps, Poutine lance un missile intercontinental. Il continue de nous intimider, nous, les Occidentaux. C’est réussi. Nos sanctions et nos envois de matériel ne changent rien à la donne. Poutine continue depuis cinquante-quatre jours à écraser un peuple qui n’a rien demandé. Ce peuple, contre toute attente, résiste vaillamment.

Et nous, dans tout ça ? Et bien, on continue à regarder la guerre en direct. On continue à avoir peur. On continue à garder le statu quo. On ne veut pas la guerre chez nous. Tant qu’elle reste ailleurs, l’important, c’est de faire bonne figure à l’international.

Qu’est-ce que ça va prendre pour qu’on se réveille ? Quand je dis on, je parle évidemment de l’OTAN. Ce groupe sélect dont la raison d’être me semble de plus en plus vacillante. Ce groupe, défenseur de la démocratie, mais seulement si on en fait partie. Bonne chance à ceux qui ne sont pas membres du club.

Je n’ai pas la prétention de détenir les connaissances ni la culture politique, philosophique ou diplomatique qui semblent nécessaires à l’OTAN ou à l’ONU pour prendre leurs décisions.

Par contre, j’ai honte. J’ai honte de mon pays, j’ai honte de mes frères humains, j’ai honte d’assister à l’annihilation, pour ne pas dire au génocide, d’un peuple en direct. En 2022. En attendant, on va laisser les réfugiés retourner chez eux pour faire face aux bombes et pour se faire tuer. Et si j’ai bien compris, on continuera à ne rien faire, juste au cas où Poutine déciderait de mettre sa menace à exécution.