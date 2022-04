«Woke» à gauche, «woke» à droite

Le « wokisme », cette idéologie qui émane d’une réaction face au racisme subi par les Afro-Américains, a dérivé vers un phénomène mondial qui embrasse dorénavant toutes formes d’injustices touchant des groupes minoritaires. Ce phénomène qui rejoint une nouvelle gauche oppose cette dernière à une droite qui y perçoit une brèche dans les fondations de la société dite traditionnelle.

Chez nos voisins du Sud, le Parti démocrate, plus ouvert à cette nouvelle tendance woke, se démarque des républicains trumpistes qui veulent rallier la majorité blanche hétérosexuelle contre ce nouveau phénomène identitaire. Comme on le sait, le wokisme tend à définir l’individu selon ses identités raciales, sexuelles et culturelles. Ce débat a débordé les frontières américaines pour se retrouver dans les autres pays occidentaux, y compris au Québec, qui est le théâtre d’affrontements sur cette question.

On se doit évidemment de condamner avec véhémence l’instrumentalisation de la droite, qui utilise ce nouveau courant pour maintenir et même accentuer un certain statu quo empreint de rigidité [...].

Cependant, ces avancées d’une nouvelle gauche connaissent des débordements inexcusables dans les moyens utilisés pour soutenir cette thèse qui mène trop souvent aux dérives de la cancel culture. En effet, ces nouveaux censeurs moraux refusent les débats pour y introduire plutôt un arbitraire basé sur des malaises ressentis à la suite de l’utilisation de certains mots ou lors de situations exposées. Cela a conduit à une forme insidieuse de censure dans les mondes universitaire, littéraire et autres, allant même jusqu’à extirper de l’Histoire certains événements ou personnages controversés qui n’allaient pas dans le sens du nouveau diktat moralisateur.

Face à ce choix de société, nous pourrions suggérer une voie de passage pour dénouer ce nœud gordien. L’utilisation du mot « désormais », comme une ligne de démarcation entre un passé miroir de son temps qui a le droit d’exister et un présent qui tiendrait compte de l’évolution d’une société axée vers de nouvelles valeurs, pourrait contribuer à réintroduire le dialogue entre les parties antagonistes.