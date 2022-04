Le théâtre de Christian Rioux

Dans Le « théâtre » antifasciste, sa chronique parue le 15 avril, le chroniqueur Christian Rioux soutient la thèse, prisée à la droite de la droite, et d’ailleurs défendue par Le Pen elle-même, selon laquelle le Rassemblement national n’est qu’un banal parti populiste, nationaliste, souverainiste, représentant d’un désir populaire d’en découdre avec l’élite. À l’en croire, comme aime à le répéter lui aussi Mathieu Bock-Côté, l’extrême droite n’est qu’une catégorie « fantomatique » forgée pour injurier des gens comme lui. Ce ne serait que du « théâtre antifasciste ». Sans plus, ni moins.

Que Le Pen, avec sa volonté d’inscrire la préférence nationale dans la Constitution, avec ses lubies plébiscitaires, qui rappellent les théories juridiques fascistes des années 1920-1930, que Marine Le Pen se propose de saper tout l’édifice constitutionnel de la république, cela, manifestement, n’indispose pas Christian Rioux. C’est étonnant. La république, n’était-ce pas là ce qu’il fallait tant sauver lorsqu’il s’agissait de combattre les femmes voilées ?

Réponse de Christian Rioux

Qu’il faut être loin de la réalité pour s’imaginer que se prépare en France un coup d’État de l’« extrême droite » ! De Perpignan à Arras, en passant par Reims, nulle trace de parti unique, de violences ethniques, de milices et de culte du chef qui caractérisent les mouvements fascistes. À la place, de banals débats sur le pouvoir d’achat, les retraites, la sécurité et l’immigration. La seule et unique violence de cette campagne est venue de 400 étudiants qui ont saccagé la Sorbonne. Dois-je préciser qu’ils n’étaient pas d’« extrême droite » ? Depuis quand modifier la constitution d’un pays par voie référendaire comme l’a fait de Gaulle en 1962 relève-t-il du fascisme ? À l’époque aussi une certaine gauche le traitait de fasciste. Toujours les mêmes carcans idéologiques qui empêchent de voir le réel.