Pendant deux ans, tous nos journaux et nos nouvelles télévisées étaient COVID mur à mur, même le site de la météo, même le bas de l’écran pendant qu’on regarde une émission… à en avoir la nausée. En plus de toutes les contraintes infernales et de tous les sacrifices qu’on a dû faire, aux dépens de notre santé mentale.

Comme les élections approchent à grands pas, notre premier ministre, dont toutes les décisions étaient déjà plus politiques et électorales que destinées à assurer la santé physique et psychologique des citoyens, ne mentionne plus ni pandémie ni sixième vague… Il a même dit la phrase qu’il reprochait à ceux qu’il appelait complotistes : « Ça donne un rhume, à peu près. »

Comment voulez-vous qu’on fasse confiance à nos gouvernements et qu’on les croie, après ça ?