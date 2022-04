La chanson «Ordinaire» transformée en prière

L’horreur de la guerre atteint chaque jour des sommets qu’on croyait inatteignables. Entendu au Téléjournal de Radio-Canada, ce samedi soir sur terre : « Dans la région de Soumy, un territoire reconquis par les Ukrainiens, le départ de l’occupant laisse des traces. L’armée de Vladimir Poutine a placé des mines dans le cimetière en guise d’au revoir. Les résidents enterrent les morts au péril de leur vie. » Même la présentatrice, Brigitte Bougie, n’a pu s’empêcher de pousser un soupir…

Deux heures après, j’assistais au mémorable spectacle Robert en CharleboisScope à la salle Wilfrid-Pelletier. Rarement les mots de sa chanson Ordinaire (signée Mouffe et chantée deux fois plutôt qu’une) auront autant résonné : « Autour de moi il y a la guerre, la peur, la faim et la misère. Je voudrais qu’on soit tous des frères, c’est pour ça qu’on est sur la Terre. » Samedi soir à la Place des Arts, le Mick Jagger québécois, Robert Charlebois, et le public tout entier étaient ukrainiens.