Un grand passeur de notre littérature a disparu 

La littérature du Québec et du monde se construit grâce aux écrivaines et aux écrivains, bien sûr, mais aussi grâce à des passionnés comme Robert Chartrand, qui a été, toute sa vie, et de différentes façons, un passeur de premier plan. C’est avec tristesse que nous venons d’apprendre sa disparition à l’âge de 77 ans.

Les petits bonheurs d’occasion, émission littéraire qu’il a animée avec fougue, curiosité et finesse, de 1989 à 1999, sur les ondes de la radio communautaire CIBL, est inoubliable. Toujours, les entrevues de fond qu’il menait avec les auteurs et autrices étaient soutenues par une lecture attentive et sensible et par une analyse brillante. Robert Chartrand savait rendre compte de la tonalité des œuvres, de leurs partis pris, de leur souffle. Les passages qu’il lisait à voix haute en témoignaient parfaitement. Orateur de premier plan, maître du verbe et des formules ramassées, il a poursuivi ce travail en faisant, de 2002 à 2003, des chroniques sur la littérature américaine pour l’émission de radio Indicatif présent, de Marie-France Bazzo, à Radio-Canada.

Robert Chartrand a aussi laissé sa marque dans les médias écrits en publiant régulièrement des textes dans la revue Lettres québécoises, de 1996 à 1997, puis en étant critique littéraire et chroniqueur pour le journal Le Devoir de 1998 à 2005. Il y a publié de centaines de textes qui ont contribué à la reconnaissance de notre littérature et à son essor.

On ne peut passer sous silence son engagement comme professeur de littérature au Cégep du Vieux Montréal, où il a enseigné durant plus de 40 ans. Il y a donné à des milliers d’étudiantes et d’étudiants le goût de lire avec rigueur et plaisir, mais aussi d’écrire avec justesse, viva-cité, précision et soin.

À la retraite, toujours aussi engagé, Robert Chartrand a mis à profit sa voix, son intelligence et sa sensibilité en lisant des textes littéraires pour ceux et celles qui ont perdu la vue, complètement ou partiellement : cinq extraordinaires années de bénévolat pour l’Institut Nazareth et Louis-Braille.

Une fidélité pareille aux mots et à l’imaginaire est rare et remarquable : elle mérite d’être soulignée.