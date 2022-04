Des croisières

Une semaine après le dépôt du rapport du GIEC, quelle fut ma surprise de voir dans La Presse une publicité qui nous invite à partir en croisière pour admirer les glaciers de l’Alaska qui fondent à vue d’œil à cause du réchauffement climatique ! Or, il est bon de savoir que les bateaux de croisière fonctionnent au mazout lourd, substance qui produit non seulement du CO 2 , mais aussi de l’oxyde de soufre et de l’oxyde d’azote, responsables des pluies acides… […] Pendant que la croisière s’amuse, la réalité nous rattrape…

