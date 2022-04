Ce serait à l’astrophysicien Carl Sagan que l’on doit l’expression « nous serions faits de poussière d’étoiles », qui décrit notre filiation avec la matière de l’univers. Quand je vois ce que nous faisons subir à notre planète, celle des humains, des autres êtres vivants et aux écosystèmes, je doute parfois de cette filiation. Quand je pense à ce que fait l’armée de Vladimir Poutine et du général Alexandre Dvornikov, ce « boucher de la Syrie », à l’Ukraine et aussi aux horreurs moins médiatisées de ce qui se passe au Yémen, au Tigré ou avec les Ouïgours, pour ne nommer qu’eux, je vois de la poussière grise, sale et opaque, sans aucune lumière ni aucun scintillement nous montrant que nous venons de tant de beauté. Ces hommes sans états d’âme, capables de toutes ces atrocités, seraient l’aboutissement de 15 milliards d’années d’évolution de la matière ? Il faudra rembobiner le film de cette histoire pour voir ce qui a mal tourné.

À voir en vidéo