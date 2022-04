Comment bâillonner l’adversaire

Comment bâillonner un ou une adversaire qui nous met du bois dans les roues ? On prétend l’écouter, on lui fait des yeux doux, on l’invite au sein des cercles du pouvoir en lui faisant miroiter la possibilité de mieux se faire entendre et comprendre. On le ou la convainc enfin de revendiquer l’appui de l’électorat avec, en prime, la promesse d’un poste, peut-être de ministre. Et voilà, la proie est ferrée. Une fois élue et consacrée, on lui fait comprendre que, vu la solidarité ministérielle, le silence est dorénavant d’or. Voilà comment les soixante puits du projet Bay du Nord seront forés au large pour que l’industrie y puise de l’or noir, malgré la consécration d’un écologiste de marque assortie de promesses de lutte contre les changements climatiques. On verra aussi bientôt si Shirley Dorismond aura le loisir de rappeler au premier ministre du Québec et aux Québécois le fond de sa pensée en dénonçant les abus et les injustices comme elle avait, naguère, la liberté de le faire. Et vogue la galère.

À voir en vidéo