La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, ne chantait pas cette chanson extraordinaire de Léo Ferré quand elle nous disait qu’avec le temps, les sanctions auraient un effet sur la Russie. Une nouvelle série de sanctions devrait être annoncée sous peu. Mais, pour les Ukrainiens, la priorité des priorités ne serait-elle pas que l’on empêche d’abord les bombes et les missiles d’être lancés sur les villes, aujourd’hui même, demain et toujours ? On pourrait bien penser plus tard à empêcher tel oligarque de naviguer en yacht sur la Méditerranée ou tel autre de s’acheter un condo à Manhattan. Mais on dirait qu’en ce moment, le monde semble plutôt résigné à ce que la guerre en Ukraine dure encore longtemps. Des équipements militaires additionnels sont promis et ils arriveront bientôt, ou plus tard. Au train où vont les choses, le principal effet de l’aide occidentale à l’Ukraine serait probablement d’étirer indéfiniment son agonie. Finalement, Mélanie Joly aurait pu chanter Ferré : « Avec le temps, va, tout s’en va ».

