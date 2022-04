La médecine à l’ère industrielle

La médecine ne sera jamais une industrie, mais nous devons recourir au savoir-faire de l’entreprise pour atteindre une productivité de mode industriel. La crise pandémique a frappé de plein fouet un système de santé déjà affaibli, décimé et non préparé. […]

Il est bien connu que les crises sont une occasion de changement, et le ministre de la Santé a le mandat de relancer le système de santé sur de nouvelles bases. Ce programme colossal […] poursuit la même démarche centralisée qui l’avait amené à proposer aux infirmières une passerelle financière généreuse, qu’elles n’ont pas appréciée parce qu’elles n’ont pas été consultées. […]

La compagnie japonaise Toyota, lorsqu’elle s’est implantée aux États-Unis, a maintenu sa philosophie de gestion (The Toyota Way) et a damé le pion aux trois grands fabricants d’automobiles Ford, Chrysler et GM, dont la gestion est inspirée du taylorisme. Le concept managérial de cette entreprise comprend l’amélioration continue, les échanges sur le terrain, le respect des personnes et le travail d’équipe dans un climat de confiance mutuelle.

Une telle approche pourrait servir de modèle à la refondation de notre système de santé : les étapes du quoi faire, comment faire, et faire se doivent d’être intégrées dans un continuum dynamique et bidirectionnel de partage des tâches, des responsabilités et de l’imputabilité.