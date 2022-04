La fatigue culturelle du Canada français

Dixit Hubert Aquin en 1962, en résumé : l’ambivalence des Canadiens français en tant que peuple face aux chants des sirènes consommatrices nord-américaines, laissez tomber ou avancez !

Pour un temps, le Parti québécois avait trouvé sa propre solution pour répondre à l’insécurité démographique de son peuple : lui donner son propre pays. Aujourd’hui, à la suite de l’élection dans Marie-Victorin, le constat doit être fait : les forces antisouverainistes — la CAQ, les conservateurs et le Parti libéral — sont de beaucoup supérieures à l’ensemble du vote souverainiste, et cela risque de continuer.

Alors, que faire ? J’ose affirmer, si la solution n’est pas efficace, il faut changer la solution ! Comment ? D’abord, revenir à l’essentiel : un pays commence toujours par un peuple. Et ce peuple mérite qu’on s’y attarde. Que même dans ce carcan constitutionnel qui est le nôtre, il puisse s’épanouir. Voilà, le vrai défi du Parti québécois, alors que Québec solidaire se disqualifie d’emblée comme rassembleur de ce peuple par son dogmatisme victimaire…

Alors, je me mets à rêver d’un peuple qui accueille une immigration essentiellement de langue maternelle française. Je rêve aussi d’un peuple qui exige pour les francophones un traitement égal pour ses propres étudiants aux études postsecondaires. Je rêve aussi d’un peuple qui refuse d’être sujet d’une monarchie ou d’un parlement étranger. Je rêve d’un peuple qui, quarante ans après, refuse toujours radicalement de se plier à une constitution et une charte des droits imposées. Je rêve d’un peuple qui, plutôt que se faire acheter, dit non à toute intervention extérieure dans ses champs de compétences. Je rêve finalement d’un peuple que les mots « vouloir » et « pouvoir » n’effraient plus.