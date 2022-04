Les vieux sont morts dans l’indignité dans les CHSLD du Québec. Deux ans plus tard, à la veille d’une élection générale, durant les dernières semaines de la session parlementaire, nous aurions espéré que les questions au gouvernement de la part des partis d’opposition portent sur les nouvelles pratiques de gestion des risques dans les CHSLD, les politiques de communication en cas de crises, la formation du personnel, la disponibilité des équipements et du personnel, les politiques de transfert entre les hôpitaux et les CHSLD, la disponibilité des places. Nous aurions espéré lire des reportages de nos journalistes les plus prestigieux nous informant des réalités du terrain par rapport à la mise en place des changements nécessaires.

Les vieux, dont je suis, sont en droit de se présenter aux bureaux de vote avec l’assurance que les problèmes dans nos CHSLD sont un cauchemar du passé. À la place d’un débat critique et rigoureux sur ces questions, nous avons eu droit à une recherche de coupables, les partis d’opposition utilisant les cadavres des vieux comme bouée de sauvetage pour leur avenir politique en péril. Les électeurs de Marie-Victorin ont sonné le rappel à l’ordre en sanctionnant plus lourdement les partis politiques qui ont tenu les discours les plus indécents.