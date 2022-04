Le vent en poupe de la CAQ

Une élection partielle est très souvent l’occasion pour un groupe d’électeurs d’avoir une conversation assez directe avec le gouvernement, au nom de tous les autres.

Cette fois-ci, si ce fut le cas, c’est sans équivoque pour dire au gouvernement de continuer à gouverner comme il le fait, car, compte tenu de la crise sanitaire, il a bien fait le travail. Et pourtant, des erreurs et des lacunes importantes ont jalonné le mandat du gouvernement dans les quatre dernières années. Entre autres, le prolongement de manière sournoise et hypocrite de l’état d’urgence lié à la pandémie avec son projet de loi 28. Jusqu’à la fin 2022, cela lui donne la possibilité de déposer des décrets sans consulter l’opposition.

Également, les électeurs de Marie-Victorin semblent avoir oublié le lâche renoncement de François Legault à sa promesse phare, durant la dernière campagne électorale, de réformer le mode de scrutin. […]

L’effet baromètre de cette élection me donne à penser que la CAQ, malgré un amateurisme affiché à plusieurs égards durant son premier mandat sous pandémie (hécatombe en CHSLD, deuxième couvre-feu inutile, recul inexplicable face aux antivaccins, empressement mal avisé à relâcher les mesures sanitaires, etc.) obtiendra le 3 octobre prochain la communion sans confession de l’électorat québécois. Triste à mourir.