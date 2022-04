Un REM à l’hydrogène?

Les récents articles du Devoir concernant l’avenir de l’hydrogène comme combustible m’amènent à m’interroger sur le choix de l’électrification par caténaires des voitures du REM.

Wikipédia nous apprend qu’en 2002, une première locomotive minière de 3,6 tonnes et 17 kW a été développée pour la compagnie Placer Dome et présentée à Val-d’Or, et que, depuis 20 ans, les piles à hydrogène ainsi que les équipements de production d’hydrogène ont été testés ou utilisés en routine par divers pays. Dans le monde entier, des projets de remplacement de trains mus au diesel par des trains mus à l’hydrogène foisonnent.

Dans l’imposant document intitulé Stratégie canadienne pour l’hydrogène — Appel à l’action de décembre 2020, on découvre que « les sociétés canadiennes jouent un rôle déterminant dans la chaîne de valeur relative aux applications des trains à hydrogène. Hydrogenics, une société basée en Ontario, a fourni les piles à combustible des premiers trains [...] entrés en service en Allemagne en 2018 et fabriqués par le fabricant de trains français Alstom. »

Or, c’est justement la compagnie Alstom qui a été choisie pour fournir les voitures du REM, notamment parce qu’elles sont issues d’une plateforme éprouvée (Metropolis) déjà largement en service dans le monde.

Mais on peut se demander pourquoi, profitant de notre facilité à fabriquer de l’hydrogène vert, nos gouvernements et la Caisse de dépôt et placement du Québec n’ont pas insisté pour doter le Québec d’un type de trains porteurs d’avenir

En lieu et place, on va devoir endurer la vue de ces horribles poteaux et des caténaires qu’ils supportent ! Il serait d’ailleurs intéressant de connaître leur coût d’installation et de maintenance ainsi que leur impact en matière de GES.