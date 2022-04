Il s’agit de la date butoir pour Vladimir Poutine et pour l’ignoble guerre qu’il mène en Ukraine. En effet, le 9 mai en Russie, c’est un moment de communion patriotique dédié aux quelque 20 millions de Soviétiques tués durant la Seconde Guerre mondiale. Tous les 9 mai depuis l’effondrement de l’URSS, un grandiose défilé militaire sur la place Rouge célèbre l’anniversaire de la victoire soviétique sur les nazis.

En 2021, à Moscou, devant une foule compacte et des centaines de hauts gradés en uniformes d’apparat et au garde-à-vous, cette traditionnelle parade a regroupé plus de 12 000 hommes ainsi que 190 véhicules et systèmes d’armements. Vladimir Poutine a placé le 9 mai, en plus de vingt ans au pouvoir, au cœur de sa politique de puissance.

Or, qui défilera dans la capitale le 9 mai prochain si le gros de l’armée russe est encore immobilisé en Ukraine ? Une parade au rabais serait l’aveu que « l’opération spéciale » de la propagande s’est muée en guerre et que, malgré son énorme supériorité en nombre et en armement, la Russie ne l’a pas gagnée. Poutine n’est certes pas prêt à admettre l’équivalent d’une défaite, et soyez assurés qu’il va faire l’impossible — d’autres Boutcha ? — pour forcer Volodymyr Zelensky à capituler avant le 9 mai.

Aussi le temps est-il venu pour l’Occident d’arrêter de jouer sur les mots, de s’en tenir aux armes défensives plutôt qu’offensives, et d’enfin équiper les valeureux Ukrainiens pour qu’ils tiennent jusqu’au 9 mai et même au-delà.

J’ai hâte d’être au 9 mai, afin de voir si le principal jour férié de l’année pour l’impitoyable Poutine sera gâché, de juger s’il ébranlera l’immuable asservissement du peuple russe.

J’ai hâte d’être au 9 mai, quand, des deux côtés de la frontière russo-ukrainienne, on pourra chanter à l’unisson qu’il est revenu, le temps du muguet.