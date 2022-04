Les sans-papiers et l’Ukraine

Depuis plus d’un mois, le monde entier a oublié le coronavirus. Tous les regards sont fixés sur « la guerre entre la Russie et l’Ukraine ».

On suit l’actualité d’un peuple qui essaie de fuir cette guerre par tous les moyens possibles. On a vu nos pays rapatrier leurs citoyens respectifs. D’autres pays ouvrent leurs portes à ces personnes fuyant la guerre sans visa ni conditions afin de leur assurer la sécurité et le réconfort dont ils ont besoin.

Le Canada aussi a ouvert ses portes aux Ukrainiens. En mars, le gouvernement canadien a annoncé un programme d’immigration extensif pour les réfugiés ukrainiens.

Corps et âme, nous sommes solidaires. En même temps, nous pensons aussi aux personnes comme nous, qui cherchions refuge au Canada. Oui, des milliers d’entre nous sont sans papiers, sans statut, sans dignité, sans droit. Nous — les sans-papiers — sommes déjà en sol canadien, marginalisés ou plutôt oubliés.

Est-ce que la raison pour laquelle nous ne sommes pas régularisés est que nous ne soyons pas blonds ou que nous n’ayons pas les yeux bleus — comme ces réfugiés non ukrainiens qui peinent à fuir l’Ukraine ? Que nous ne cadrons pas avec les intérêts géopolitiques du Canada et ses alliés de l’OTAN ? Ou encore que certains cyniques priorisent des intérêts politiques avant les vies humaines ?

Nous sommes en faveur de la régularisation de ces nouvelles personnes et réfugiés. Nous nous attendons toutefois à ce que le gouvernement soit équitable et pense aussi aux personnes déjà ici et qui n’ont pas de statut.

Nous avons aussi quitté nos pays à la suite de guerres impériales, de violences, de la pauvreté et d’entraves à nos libertés et à notre survie. Rappelons que nous sommes intégrés ici. Cela fait des années que l’on vit ici. Nous travaillons dans tous les secteurs et n’avons pas eu le luxe d’arrêter durant la pandémie — malgré le danger. La « pénurie de main-d’œuvre » pourrait être résolue tout simplement avec des personnes déjà en sol canadien : nous. Ou bien, vous préférez nous forcer à rester sans-papiers, des travailleurs au noir, faciles à exploiter.

Nous demandons l’équité. Nous sommes aussi humains. Nous vivons dans la précarité et la vulnérabilité avec parents et enfants. Nous avons peu de moyens pour essayer de vivre dignement.

Nous voulons avoir une chance de vivre sans peur ici, chez nous. Nous en appelons à un programme de régularisation pour chacun d’entre nous. C’est la seule solution digne et humaine.