L’ONU doit condamner

Si l’ONU ne peut condamner les horreurs de la guerre dès qu’elles sont perpétrées par les grandes puissances (Russie, Chine, États-Unis), elle ne mérite tout simplement pas d’exister. Le spectacle hypocrite qu’elle nous livre depuis des semaines ne peut que désespérer celles et ceux qui aspirent à des sociétés justes et bienveillantes à l’égard de tous. Laisser faire cette guerre en espérant qu’elle ne nous atteindra jamais est tout simplement honteux et ne peut qu’encourager les tyrans. À preuve, l’appui russe aux massacres perpétrés en Syrie par Bachar al-Assad sert maintenant de modèle à Poutine. Il doit se gausser de l’impuissance qu’ont choisie les Occidentaux face à la destruction de l’Ukraine.

