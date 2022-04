Le futur est dans le passé

Le titre du film Back to the Future n’aura jamais été aussi vrai. Quand on regarde les défis environnementaux qui nous guettent, il ne faut pas regarder devant, mais bien derrière nous pour trouver les solutions. Nos ancêtres l’avaient, l’affaire !

Au milieu du siècle dernier, Montréal était parcourue par des bus et tramways électriques. Sans batteries et leur complexité, simplement avec des caténaires et pantographes. La livraison, effectuée en carriole tirée par des chevaux, était pour des produits locaux. Pratiquement tous les commerces étaient « de proximité ».

Est-ce qu’on parlait de recyclage ? Non, mais encore mieux, nos ancêtres réutilisaient. Le lait arrivait dans des pintes en verre qui étaient réutilisées. Le boucher ou le poissonnier, tous deux locaux, utilisaient des produits d’ici et emballaient vos achats dans du papier journal réutilisé. Le beurre et la farine se vendaient en vrac. Ce ne sont que quelques exemples de vers où nous devons aller. C’est quand même ironique, non ?

Les gens à l’époque avaient moins de choix, mais leurs biens étaient de bonne qualité et fabriqués localement. Les appareils électroménagers étaient faits pour durer. Bref, ils vivaient dans un mode « durable », comme on dit aujourd’hui. Bien sûr, ce ne sont que quelques exemples et tout n’était pas rose non plus, mais c’est parfois drôle de constater que le progrès n’a pas apporté que du bon et que nos grands concepts de recyclage sont en vérité des belles paroles pour nous déculpabiliser de surconsommer. Le secret est dans la sobriété.