Oradour et Boutcha: même signal?

Le 10 juin 1944, alors que l’armée allemande était en déroute et que ses derniers bataillons se repliaient vers l’Allemagne, des soldats des unités nazies sont entrés dans le village français d’Oradour-sur-Glane (près de Limoges), ont enfermé les habitants du village dans l’église à laquelle ils ont mis le feu. Tous ceux et celles qui tentaient de fuir étaient mitraillés. C’est aujourd’hui un « village martyr », où rien n’a été déplacé afin que les visiteurs puissent imaginer le massacre. Lorsque nous avons emmené nos filles visiter la France alors qu’elles étaient encore adolescentes, nous avons tenu à leur faire visiter Oradour afin qu’elles comprennent ce que pouvait être la guerre.

J’ai l’impression que le massacre des habitants d’un village ou d’une ville est le réflexe final des armées en déroute. Lorsqu’on sent la victoire à portée de la main, on tente de préserver les lieux et de soumettre ses habitants plutôt que de tout raser et de massacrer les familles.

Et si Boutcha en Ukraine était un signe que la guerre est perdue pour Poutine…