Un saut dans le temps à Québec et ses ambiguïtés

J’ai rêvé que je me réveillais en 2037, dans ma ville natale, Québec. Toutefois, elle avait tellement changé que je ne la reconnaissais pas.

La ville s’était développée dans les banlieues, mais le centre-ville ressemblait à une ville fantôme. Les commerces étaient fermés, les bâtiments d’habitation étaient mal entretenus et semblaient vides. Il était impossible de percevoir le charme qui émanait auparavant de ces quartiers centraux, Montcalm ou Saint-Jean-Baptiste. Seul le Vieux-Québec semblait animé.

Le « Vieux », comme les gens de Québec l’appelaient, semblait avoir perdu son âme, le Vieux était devenu un lieu destiné seulement au tourisme, il n’y avait plus de résidents permanents qui y habitaient, un peu comme les résidents de Venise ont acheté des propriétés à l’extérieur de la municipalité pour louer leur maison vénitienne à des touristes.

Je me suis demandé pourquoi les choses avaient évolué de cette façon, et on m’a expliqué que certains aménagements découlant de l’implantation du tramway avaient rendu difficile l’accès à ces quartiers, maintenant devenus l’équivalent du « trou de beigne », phénomène connu en urbanisme.

J’espère que ce rêve ne se concrétisera pas, qu’il restera ce qu’il est, un mauvais rêve. Le développement urbain peut se réaliser de façon humaine. Je sais très bien qu’une ville, c’est quelque chose de vivant qui doit évoluer, mais ça doit se concrétiser dans le respect de ce qui existe en vue de l’améliorer, la qualité de vie pour chacun demeurant l’essentiel.