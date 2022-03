L’alliance Trudeau-Singh

Ma foi, on se croirait dans la saison des amours ! Les rapprochements sont à l’honneur entre le PLC et le NPD ces temps-ci ! Vive l’art de la coquinerie politique lorsque celle-ci fait notre bonheur ! Discrète ou pas ! Cela rend Justin hilare !

Justin Trudeau, avec un appétit gargantuesque de prolongement de pouvoir, comme chaque gouvernement minoritaire, est prêt à céder des privilèges en retour d’un appui indéfectible de la part du NPD. On se croirait dans le sport pour un choix de première ronde, tiens donc ! Ah, ces parallèles !

À la lumière de ces attachements profonds, entre le PLQ et le NPD, doit-on conclure que le NPD accepte d’être volontairement aveugle et s’abstiendra de critiquer les quatre prochains budgets ? Entre vous et moi, les membres du NPD ont-ils voté pour cette obscurité fanatique comme un sous-produit des miséreux ? Politique, quand tu nous tiens !