Tout le monde, il est beau… pareil

Qu’on distribue 500 $ aux gens du pays pour atténuer les effets négatifs de l’inflation, je ne suis pas contre. Mais donner ce même montant à des personnes sur le bien-être social ou au salaire minimum et à des salariés et salariées qui gagnent jusqu’à 100 000 $, pour le moins, ça manque de nuance.

En période d’inflation, la réalité des gens à faible revenu, c’est que, au marché, on achète moins — ou pas — de fruits et de légumes. J’entendais l’autre jour que le tiers des Québécois et Québécoises gagnent moins de 20 000 $, et que 50 % ne font pas plus de 30 000 $.

La réalité de monsieur ou madame dont le revenu s’approche de 100 000 $ l’amènera peut-être à choisir un hôtel quatre étoiles plutôt qu’un trois-étoiles lors de son prochain séjour dans le Sud. Les inconvénients liés à l’inflation ne sont pas du même ordre. Je n’arrive pas facilement à comprendre que le gouvernement Legault ne soit pas arrivé à découvrir la différence « vitale » entre quelqu’un qui gagne 20 000 $ et cet autre qui en gagne 70 000 $ et plus.

À moins que ce gouvernement cherche vraiment, et uniquement, à se faire réélire.