Les bénéfices économiques de la protection du caribou

Il y a plus de 10 ans, j’ai eu la chance inouïe de rencontrer un groupe d’une dizaine de caribous près du mont Logan, durant un voyage de ski de fond dans le parc national de la Gaspésie. Ce fut un des moments les plus mémorables que j’ai vécus en forêt. Un moment où l’on prend intensément conscience de la richesse, de la beauté, de la vie et de la nature.

Depuis cette rencontre émouvante, je lis dans les journaux le déclin du caribou en Gaspésie et dans d’autres régions du Québec et je m’en inquiète. Aujourd’hui, la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards demande aux citoyens de s’exprimer sur le sujet, en particulier sur l’équilibre à trouver entre les mesures de protection du caribou et les impacts socio-économiques de ces mesures.

Je voudrais souligner aux commissaires qu’au-delà de la valeur intrinsèque de cette espèce pour le patrimoine naturel du Québec, la valeur économique de la forêt ne se limite pas à l’industrie forestière. La valeur économique de la protection des forêts en lien avec les activités de plein air, de chasse et pêche, de tourisme et d’autres activités qui ne relèvent pas de l’exploitation forestière est importante. Il ne faut donc pas calculer uniquement les coûts économiques de la protection du caribou et des forêts qu’il habite, mais aussi les bénéfices économiques qui y sont associés.

À elle seule, « la pratique du plein air génère plus de 30 000 emplois directs, indirects et induits à l’échelle du Québec, totalisant 912 565 millions de dollars en salaires. En 2016, la création de richesse provenant des activités physiques de plein air s’élevait à 2,2 milliards de dollars » (Chaire de tourisme Transat ESG UQAM, 2017). Un calcul plus complet tiendrait compte de plusieurs autres usages actuels et potentiels de nos forêts, qui gagnent à mettre en place des mesures de protection du caribou. La protection des caribous doit être notre objectif au Québec dans une perspective de développement économique durable et diversifié, dans laquelle l’industrie forestière n’est qu’un acteur parmi plusieurs autres.