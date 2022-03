L’innocence brisée

Ce qui est à la fois désespérant et rassurant avec l’humanité, c’est qu’elle se renouvelle constamment. Déjà, des générations entières d’adultes majeurs et vaccinés sont nées après le jour tristement fatidique du 11 septembre 2001. Ce jour-là, pour peu qu’on s’en souvienne, le ciel était bleu. Et le soleil, éblouissant. L’impact des avions kamikazes avait été d’autant plus saisissant et la peine occasionnée, d’autant plus grande. D’aucuns avaient décrété, dans les jours de deuil infini qui avaient suivi, que l’Amérique venait de perdre son innocence…

Avec la guerre en Ukraine, qui nous donne l’impression d’être revenus au temps de la barbarie, c’est à nouveau l’innocence qui se brise chaque jour sous nos yeux. Cet ingrédient qui est le fondement même de la création, qui se transmet de génération en génération et qui redéfinit sans cesse qui nous sommes. À la différence que cette fois, l’innocence se brise au rythme infernal d’un conflit qui nous est retransmis en simultané : en direct dans nos écrans, en direct dans nos plexus ! Il n’y a plus cette distance qui nous permettait jadis de nous désoler de loin. La détresse et la destruction nous apparaissent désormais plus proches, plus nettes, plus réelles. Ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle.

Une bonne parce qu’elle nous permet — en plus de conscientiser un plus grand nombre — de compatir directement avec les victimes qui ne sont plus tout à fait seules. À défaut de pouvoir se réfugier rapidement parmi nous, des hommes et des femmes qui vivent en enfer nous voient désormais marcher symboliquement à leur côté, pleurer avec eux, ovationner celui qui les défend le mieux et qui n’en reste pas moins, lui, le dirigeant le plus seul de la planète. En revanche, cette proximité nous met toutes et tous face à l’inéluctable : un sentiment aux antipodes de la puissance qui est à l’œuvre. Un sentiment d’impuissance sans fond, propre à toute humanité broyée, chaque fois qu’un homme devenu fou décide de marquer l’histoire de la pire façon qui soit.

On se dit alors qu’il faudra beaucoup de temps pour restaurer le mal qui, entretemps, gangrène ce que l’humanité recèle de plus précieux, soit cette innocence qui nous permet d’espérer, d’y croire encore et toujours, d’avancer envers et contre tout.