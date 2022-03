L’éthique avant les principes malgré la pandémie

Selon les dernières informations, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) rejetterait le vaccin candidat de Medicago contre la COVID-19 en raison des liens de la pharmaceutique avec la compagnie de cigarettes Philip Morris, un actionnaire minoritaire, qui détient 20 % des parts. En toile de fond, les conditions de l’OMS sont très sévères concernant les liens des fabricants avec les cigarettiers, apprend-on de la bouche de la directrice générale adjointe de l’OMS pour l’accès aux médicaments, les vaccins et les produits pharmaceutiques.

Or, est-il utile de le rappeler, le vaccin Covifenz, de la société Medicago, établie à Québec, a été homologué par Santé Canada en février dernier. De son côté, le Canada a investi 173 millions de dollars dans Medicago en 2020 pour soutenir le développement du vaccin Covifenz et aider Medicago à agrandir son usine de production au Québec. Il a également signé un contrat pour acheter au moins 20 millions de doses, avec des options pour 56 millions de plus. De surcroît, le Canada avait prévu faire don de toute dose excédentaire de vaccins aux pays à faible revenu par l’intermédiaire de COVAX, qui ne peut utiliser que des vaccins pour lesquels l’OMS a accordé une licence d’utilisation d’urgence, de sorte qu’un rejet de Medicago pourrait priver les pays sous-développés du vaccin de Medicago là où il serait fort utile, voire vital.

Le monde est encore aujourd’hui sous l’emprise d’une pandémie qui continue de faire ses ravages, principalement dans les pays en voie de développement. Or, dans ces pays, des millions d’êtres humains n’ont pas encore reçu de vaccins. L’OMS fait face à une situation exceptionnelle qui exige de facto une solution exceptionnelle où les principes doivent céder la place à l’éthique. Conséquemment, l’OMS doit faire preuve d’humanité et accorder une licence d’utilisation d’urgence à Medicago.