Pour une démonstration de force en Ukraine

La Russie a envahi l’Ukraine depuis maintenant déjà plus de trois semaines. Au-delà de la rhétorique guerrière et des menaces, nous avons ici un belligérant, Vladimir Poutine, qui ne voit la politique que comme un rapport de force.

À une autre époque, on se souviendra d’un autre leader, Adolf Hitler, qui utilisait le même stratagème de chantage guerrier pour empêcher toute intervention des démocraties dans sa politique d’annexion militaire. Dans une Europe ravagée par la Première Guerre mondiale, une génération anti-guerre cherchait alors à conserver sa paix à tout prix, aux détriments même des principes. Ce que n’ignorait pas le dictateur fasciste. Elle en a justement payé le prix et n’a, par ses tergiversations, sauvé « ni son honneur ni la paix » dixit Winston Churchill.

Alors, quoi faire ? Tout simplement rendre à Poutine sa propre politique en envoyant des corps de volontaires avec tout le matériel, comme il se l’est permis dans le Donbass. Avec l’excuse d’être invité par le président de l’Ukraine pour déployer dans sa nation souveraine une force d’interposition entre les deux belligérants dans le but pacifique de protéger les civils des villes. Cette démonstration de force, qui pourrait bénéficier d’un soutien aérien en cas de menace directe contre ses troupes, au rôle de prime abord défensif, serait à même de démontrer la résolution des puissances démocratiques et non plus ce constant aveu de faiblesse. Ce qu’appréhende notre despote, en défaisant jusqu’à ses plus astucieux calculs !