Pour un «budget écologique»

L’idée d’une taxe carbone, ou d’un budget carbone, peut nous donner l’impression que nous agissons devant une « crise » climatique de plus en plus visible et coûteuse.

Mais le réchauffement climatique n’est qu’une des réactions naturelles face aux actions destructrices des humains envers leur propre monde. La destruction d’écosystèmes est aussi à mettre aux premiers rangs des problématiques écologiques, sans compter la pollution chimique et la perte de biodiversité, par exemple, qui engendrent des effondrements tout aussi dramatiques que celui du climat, mais peut-être moins visibles et spectaculaires. Il nous faut, d’abord, une autre mesure que le seul PIB, et peut-être, n’ayons pas peur des mots, un « budget écologique » ou un « éco-budget », ratissant aussi large que nos empreintes délétères sur notre planète. Mais avant toutes ces formulations savantes, il faudra bien aussi, par l’éducation, et par notre propre volonté s’il nous en reste un peu, changer notre regard sur le monde dans lequel on vit.