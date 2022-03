Unis derrière leur président

Au cours du love-in annuel à sa gloire, le président Poutine a rassemblé près de 100 000 personnes dans et autour d’un stade de Moscou. Ces citoyens venus célébrer l’annexion de la Crimée ont par la même occasion encouragé leurs dirigeants à mener à bien l’opération militaire qui a cours en Ukraine. On ne déplorera jamais assez l’intense propagande qui empêche la population russe de reconnaître cette guerre d’invasion et d’annexion pour ce qu’elle est.

À quelque chose malheur est bon : lorsque la Russie sera condamnée pour guerre injustifiée et crimes de guerre, voilà autant de citoyens enthousiastes se disant solidaires de leur président qui ne pourront pas ensuite rechigner à l’idée de payer des réparations de guerre à l’Ukraine…