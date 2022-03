Lire ou relire Vassili Grossman

Depuis quelques semaines, je suis habitée par une furieuse envie de relire Vassili Grossman, cet écrivain soviétique né à Berditchev, puis éduqué à Kiev et à Moscou, qui est l’auteur d’une œuvre majeure, empreinte d’humanité, de sensibilité et d’intelligence, mais somme toute peu connue du grand public.

Vassili Grossman, en tant que correspondant de guerre pour Krasnaïa Zvezda (L’étoile rouge), le journal de l’Armée rouge, a passé plus de mille jours au front pendant la Seconde Guerre mondiale et a rédigé des centaines de chroniques qui lui ont gagné la confiance des simples soldats comme celle des plus hauts gradés, qui reconnaissaient la qualité de son écoute et de son écriture. Il a aussi tenu des carnets d’une richesse inestimable, dans lesquels on ne détecte aucune inflexion idéologique, mais seulement le besoin aigu de consigner avec une honnêteté absolue et un profond humanisme l’expérience de la guerre.

Vassili Grossman est tout ensemble juif, athée, ukrainien, russe et soviétique, mais surtout, il est profondément humain. Il ne glorifie rien, mais note ce qu’il voit avec intelligence, compassion, amour et certainement un peu de naïveté, compte tenu des risques de représailles auxquels son honnêteté l’expose sans même qu’il semble en avoir conscience.

En lisant ses Carnets de guerre et son œuvre romanesque, dont le chef-d’œuvre Vie et destin est le point culminant, on n’a jamais l’impression de devoir prendre ses distances ou choisir un camp, car on est toujours au plus près de l’Homme. Il apparaît de plus en plus clairement, au fil de la lecture, que l’être humain est pris dans le flot inextricable de l’Histoire, qui le rend aveugle à l’universalité de sa condition : on vit et on meurt, on aime et on souffre. Tout le reste n’est que distinction futile et superflue.

Vassili Grossman, avec Stig Dagerman, Ryszard Kapuściński, Hanna Krall, Svetlana Alexievitch et tant d’autres « écrivains témoins » qui choisissent d’écrire à partir de ce qu’ils ont vu et vécu sans jamais brandir l’étendard de la vérité, est un de ces auteurs qui apaisent les maux de l’Homme non pas en cherchant à les estomper, mais en les nommant de la manière la plus juste possible afin que notre conscience soit en mesure de concorder avec la réalité.

Puissent se trouver en Ukraine et en Russie, au moment où j’écris ces lignes, de tels auteurs qui, munis de simples petits carnets, consignent ce qu’ils voient, vivent et ressentent avec la même justesse et la même grandeur d’âme.