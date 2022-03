Le temps des comptes

J’espère que François Legault, malgré son déni impassible, réfléchit à l’anglicisation galopante des cégeps, jadis des fleurons de notre système d’éducation. Voilà que ces fleurons se ternissent de jour en jour, à cause du laxisme du gouvernement Legault, prompt à dégainer la main sur le cœur quand il s’agit de profession de foi nationaliste qui n’engage à rien.

Inutile de répéter les statistiques alarmantes et pressantes qui témoignent de l’érosion de nos cégeps à grands pas. Elles sont archiconnues et se fracassent contre l’immobilisme de notre gouvernement provincial. Dans plusieurs cégeps, de nombreux professeurs ont déjà pris position et pressent le gouvernement Legault d’instaurer la loi 101 au cégep dès maintenant. Rien n’y fait ! Il n’y a pas pire sourd… On préfère faire diversion en blâmant le fédéral, comme l’explique Michel David dans son article « La poutre et la paille », évitant ainsi de s’attaquer aux sources du problème.

Mais la campagne électorale se pointera bientôt le nez, et François Legault devra expliquer pourquoi il empêche Simon Jolin-Barrette d’instaurer la loi 101 au cégep et le lance plutôt dans des mesurettes alambiquées qui ne feront qu’amplifier le problème en créant un fossé entre étudiants francophones.

Les centaines de professeurs qui militent pour la loi 101 au cégep, et qui lui envoient pétition sur pétition, lui demanderont alors des comptes, sans vouloir se faire conter des contes. Ces professeurs ne lâcheront pas, eux qui sont en première ligne pour constater les dégâts du laxisme gouvernemental. François Legault, qui semble si assuré de sa réélection, peut aussi être assuré de la détermination des professeurs qui militent pour la loi 101 au cégep.