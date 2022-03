Sommes-nous censés nous réjouir?

C’est la question que je me posais en lisant l’article en première page du Devoir du 14 mars (« Un géant européen débarque au Québec »). Un géant qui transformera nos lisiers de porcs et de bovins en méthane pour alimenter le réseau gazier québécois, mais aussi en fertilisant pour l’agriculture. Sans surprise, il y a Énergir qui s’en réjouit !

Je suis toujours surprise de ces nouvelles économiques qui ne sont pas prises dans un contexte global et qui ne sont pas mises à l’épreuve d’une analyse écologique, environnementale, ou les deux (autrement dit, que n’ait pas été fait le travail que les gouvernements ne veulent pas faire). Comme dans le modèle classique du monde des affaires, le journaliste économique fait sa « job », celui en environnement fait la sienne. Une vision en vase clos qui risque toujours d’avoir des effets pervers.

Ainsi, en lisant l’article, j’aurais aimé savoir si cette entreprise est un « bon citoyen ». Est-ce que sa présence au Danemark est tellement appréciée ? Quelle est l’acceptation sociale de ses activités sur le territoire ? Comment les Danois trouvent-ils d’avoir 2,2 fois plus de porcs que de concitoyens ? Si je me fie à ce qui se passe au Québec et aux articles récents parus dans Le Devoir sur les développements prochains de l’industrie porcine, ils ne doivent pas être si différents de nous. [...]

Se réjouir d’une telle annonce ? Trop de questions sans réponse, pour ma part. Et je suis pas mal certaine de ne pas être la seule.