Quand les hommes vivront-ils d’amour?

La chanson Quand les hommes vivront d’amour n’a pas pris une ride depuis sa création. Dommage que le « mais nous, nous serons morts, mon frère » doive encore chanter son impuissance sous le bruit des canons.

Samedi soir à TV5, « en soutien à l’Ukraine », il était troublant d’entendre une chorale de jeunes garçons et filles chanter ces paroles. On se demandait quelle émotion chacun garderait au fond de son cœur. Où trouveront-ils leur espérance d’un monde meilleur ? Une grande tristesse restait dans l’air longtemps après la fin de leur petit récital.

Acheter, c’est voter. Laure Waridel, cofondatrice d’Équiterre, le crie sur tous les tons depuis des années. Café, chocolat, oui, mais directement auprès des paysans producteurs pour éliminer la chaîne des intermédiaires.

Oui, il y a un prix à payer pour le juste coût de produits souvent bio de producteurs qui se sont affranchis des Monsanto de ce monde. Il y a aussi un prix à payer pour l’amoncellement planétaire des gugusses chinois de toutes sortes à courte vie vendus comme étant des choses nécessaires à notre bonheur. Oui, le respect de la planète et le soutien des petits producteurs ont un prix.

À nous d’en assumer le coût en refusant le leurre du beau pas cher made in très loin en mandarin.

À nous de soutenir une démocratie attaquée par son frère voisin aux mains d’une oligarchie poutinienne habituée de prospérer sur le mensonge. Assumons le prix élevé de l’essence, nous avons un toit et du chauffage. Soutenir nos frères ukrainiens et tenter, avec nos maigres moyens, de sauver leur démocratie, c’est bénir et chérir la nôtre malgré ses imperfections.

Pour l’accueil des réfugiés ukrainiens, si on se fie au traitement des réfugiés libanais, que l’on peut qualifier d’opération escargot par sa lenteur, il faut espérer que la machine bureaucratique se désankylose.