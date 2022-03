Sur la terre comme au ciel

À chaque étape de sa tournée des parlements occidentaux, le président Zelensky reprend avec passion sa demande pour que le ciel de l’Ukraine soit fermé. La réponse est toujours essentiellement la même : « Votre appel est important pour nous. Restez en vie d’ici à ce que nos sanctions et nos livraisons d’armes aient éventuellement raison de votre agresseur ! »

L’offensive terrestre de l’armée russe, malgré l’ampleur de ses moyens, n’a pas encore atteint ses objectifs. Les chars et l’artillerie russes, heureusement aussi empotés que des agents d’immigration canadiens, n’arrivent toujours pas à étrangler complètement les grandes villes d’Ukraine. On nous dit même que le système ferroviaire ukrainien est encore fonctionnel. Et si, après trois semaines de tirs, les pertes de civils se comptent par centaines (seulement, pour ainsi dire), elles se compteront cependant par milliers et par dizaines de milliers si des hordes de chasseurs russes, forts de l’expérience acquise en Syrie, envahissent impunément le ciel ukrainien et se mettent en mode pilonnage à la vitesse supérieure.

Plusieurs observateurs, comme nos gouvernements eux-mêmes d’ailleurs, prévoient une longue guerre, prolongeant sur une longue période le malheur de l’Ukraine, lequel pourrait devenir aussi le malheur de la Russie à la faveur d’une guérilla dans le style afghan.

Dans un formidable discours prononcé devant l’Assemblée nationale française le 1er mars dernier (et qui circule beaucoup sur divers réseaux), le sénateur français Claude Malhuret, ex-président de Médecins sans frontières, évoquait la possibilité d’un autre dénouement, venant de la rue ou de quelque Brutus qui réglerait son compte au président déchaîné.

À un moment donné, plusieurs pourraient comprendre qu’on les a conduits sur une voie sans issue. Vladimir Poutine a beau avoir coupé la plupart des sources d’information, les Russes peuvent contourner ces interdictions par leurs VPN, et ils peuvent même écouter la BBC sur ondes courtes, comme en 1939-1945, pour entendre autre chose que la propagande officielle. Mais si la fin arrive par Brutus, il nous faudra prendre garde que ce Brutus ne soit pas pire que César !